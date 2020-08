La réserve naturelle de Scandola en Corse, un paradis marin en danger

Réserve nationale créée en 1975, Scandola appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais depuis une dizaine d'années, l'afflux de bateaux menace le site. Les ancres abîment la posidonie, une plante indispensable à beaucoup d'espèces. Le bruit des moteurs semble aussi déranger la faune. Le nombre de mérous et de corbs diminue. Le balbuzard, emblème de Scandola, ne s'y reproduit presque plus.



