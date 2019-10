VIDÉO - Piton de la Fournaise : cinquième réveil pour le volcan depuis le début de l'année

LA RÉUNION - Pour la cinquième fois en 2019, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce vendredi. Il n'y a pas de danger pour les habitants, mais la lave pourrait atteindre une route nationale, qui a aussitôt été fermée.

Le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Une rivière de lave a dévalé ses pentes ce vendredi. L'éruption a eu lieu au cœur d'une enclave inhabitée. Pour des raisons de sécurité, la zone a été interdite au public. Mais ils sont nombreux à avoir fait le déplacement dès l'annonce de l'éruption. Une route nationale a été exceptionnellement fermée, car la lave pourrait l'atteindre d'ici samedi.

Ce nouvel épisode ne présente pas de danger pour les personnes et les biens, ont précisé les autorités. Le trémor volcanique, synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface, est enregistré depuis 14h40 (12h40 à Paris)", a précisé l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF). Selon les vulcanologues, les fissures éruptives "seraient ouvertes dans le secteur des Grandes pentes sans confirmation visuelle à cette heure". Une première crise sismique s'était produite lundi soir. L'éruption semblait toute proche, mais deux heures plus tard, l'OVPF annonçait que "le nombre de séismes (avait) fortement diminué" et que "les déformations de surface (s'étaient) arrêtées". L'observatoire n'écartait toutefois "aucune hypothèse", la propagation du magma pouvant, selon lui, reprendre à tout moment.

L'éruption a lieu dans l'enclos, la caldeira centrale du volcan, dans une zone totalement inhabitée. Il s'agit de la cinquième éruption de l'année, après celles de février, juin et juillet derniers.



