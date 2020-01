VIDÉO - La saison des amours débute chez les flamants roses

A Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault), la saison des amours pour les flamants roses a commencé, une période cruciale pour la survie de l'espèce. Pour séduire les femelles, les mâles doivent réaliser la plus belle des danses possibles. Pour ce faire, ils se parent de leurs plus belles couleurs, se grandissent, tendent leur cou et lèvent leur bec. La parade nuptiale dure plusieurs semaines. Le couple formé reste fidèle le temps d'une saison et n'aura qu'un seul poussin.