La sécheresse s’aggrave en Eure-et-Loir

40 à 60 millimètres de pluie en deux mois, la situation est dérisoire pour les exploitants agricoles qui n'utilisent pas l'irrigation comme Pascal Laya. Dans son hangar de stockage, le volume de blé tendre a chuté de 40%. Dans son champ, la terre est sèche et dure. L'arrosage par captation dans la nappe phréatique reste autorisé, mais la préfecture a réduit de plus en plus les pompages dans les cours d'eau. Le niveau de la Voise, par exemple, est à un mètre plus bas que d'habitude. À Auneau, les effets de la sécheresse sont aussi visibles chez les particuliers. Avec le déficit régulier de précipitations, les sols se sont contractés dès 2018. Des fissures sont apparues sur de nombreuses maisons.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.