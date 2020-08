Lac du Bourget : un partage harmonieux de l'eau

Les orages n'y ont pas changé grand-chose. Le pays est toujours à sec. 77 départements sont toujours concernés par les mesures de restriction d'eau. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette situation ne concerne pas que les zones les plus chaudes. Dans les Alpes du Nord, c'est même un problème majeur. En trente ans, le thermomètre y a grippé en moyenne de 1,5 °C. Préserver la ressource est devenu le défi de tous ceux qui dépendent de l'eau. Illustration autour du lac du Bourget en Savoie.



