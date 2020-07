Le grand format : comment le Portugal combat les incendies

La sécheresse ne connaît pas de frontière. Ces dernières années, le Portugal est l'un des pays d'Europe les plus touchés par l'absence de pluie. Il y a trois ans, en juin 2017, le pays a dû affronter des incendies d'une ampleur historique qui avaient ravagé une superficie équivalente à six fois la taille d'une ville comme Paris. Le gouvernement portugais a décidé de louer un Canadair à l'Espagne et acheter 38 hélicoptères ainsi qu'une quinzaine d'avions légers. Depuis, le pays est devenu un laboratoire de la lutte contre les feux de forêt.



