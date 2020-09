Le grand format : des fruits exotiques made in Sicile

Le réchauffement climatique n'épargne pas la Sicile. Depuis un siècle, la température moyenne sur l'île a augmenté de 1,5 °C, avec des records de chaleur et surtout de gros orages. Le visage de la Sicile a donc changé. Peu à peu, la culture des agrumes et des plantes méditerranéennes est remplacée par des fruits tropicaux ordinairement cultivés aux Antilles ou en Thaïlande. Les mangues et les litchis poussent désormais au pied de l'Etna.



