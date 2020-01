Le Grand format : que deviennent les millions de dosettes de café que nous utilisons ?

Les capsules de café en aluminium posent des problèmes environnementaux liés à leur recyclage. Plusieurs chefs d'entreprise souhaitent les arrêter totalement cette année 2020. Pour éviter de polluer, certaines sociétés proposent des alternatives comme des capsules en amidon de maïs, d'autres en métal dévissable et réutilisable à vie ou encore un conditionnement à fibre naturelle.



