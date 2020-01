Le manque de neige oblige des stations de ski à arrêter leurs activités

La neige manque cruellement à nos stations de ski. C'est une conséquence directe du réchauffement climatique, un phénomène dont on parle peu mais qui force chaque année plusieurs sites à arrêter leurs activités. Des remontées mécaniques fantômes se multiplient et tout est déployé pour assurer l'enneigement.



