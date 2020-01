Le monde va-t-il plus mal qu'il y a dix ans ?

Des chercheurs d'Atlantico ont constaté des résultats surprenants et encourageants dans des domaines majeurs à l’échelle planétaire. Les taux de mortalité infantile, l'extrême pauvreté ou bien encore le nombre de décès liés au Sida ont notamment fortement baissé ces dix dernières années. Mais, selon l'Organisation météorologique mondiale, la décennie qui s'achève serait la plus chaude jamais enregistrée. Les émissions de CO² ne font qu'augmenter. Résultat, la pollution de l'air tue plus de personnes qu'il y a dix ans.



