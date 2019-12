Les feuilles mortes se ramassent à la pelle… et se recyclent

C'est l'ouverture de la chasse aux feuilles mortes. Dans la ville d'Amiens, elles ne sont pas seulement ramassées, mais aussi recyclées pour alimenter les réseaux de chauffage et pour produire de l'électricité. Grâce à cette énergie verte, la ville gagne de l'argent. Et selon la maire, les habitants ne seront pas oubliés.



