Les grues sont arrivées dans les Landes

Alors que le froid s'accentue, les grues cendrées font escale dans les Landes. En ce début de migration, les gardes de la réserve nationale d'Arjuzanx sont à l'affût pour compter les oiseaux. Presque 10 000 sont déjà arrivés dans le sud après avoir traversé tout le pays pour fuir les hivers trop rudes dans le nord de l'Europe. Ces grues impressionnent toujours par leur endurance et par leur envergure de plus de deux mètres.



