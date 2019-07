VIDEO - Les images de la nouvelle éruption du Piton de la Fournaise, à La Réunion

"L'éruption s'est arrêtée ce jour à 4h30 heure locale, après une baisse progressive du trémor volcanique (synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface, NDLR), a indiqué l'Observatoire volcanologique du volcan dans un communiqué.





Situé dans le sud-est de La Réunion, le Piton de la Fournaise est l'un des volcans les plus actifs au monde. Il s'est réveillé à plus de quinzaine de reprises au cours des dix dernières années. Il a été en éruption cette année en février et en juin.