VIDÉO - Les ONG dénoncent un "Titanic nucléaire" : que sait-on de la première centrale nucléaire flottante en route pour l'Arctique

Depuis plusieurs années, de nombreuses associations environnementales dénoncent ce projet et alertent sur un possible "Tchernobyl sur glace" ou un "Titanic nucléaire". "Toute centrale nucléaire produit des déchets radioactifs et peut avoir un accident mais l'Akademik Lomonossov est en plus vulnérable aux tempêtes", explique Rachid Alimov de Greenpeace Russie, avant d'ajouter : "La barge est tractée par d'autres navires donc en cas de grosse tempête, il peut y avoir des collisions. Rosatom prévoit de stocker le combustible usé à bord (...), tout incident aurait de graves conséquences sur l'environnement fragile de l'Arctique, sans oublier qu'il n'y a pas d'infrastructures de nettoyage nucléaire là-bas."





Ce dernier propose d'ailleurs une alternative à cette centrale nucléaire flottante : l'énergie éolienne. Selon lui, le district de Tchoukotka, gigantesque région plus grande que la France mais peuplée de seulement 50.000 habitants, "a un énorme potentiel pour le développement d'énergie éolienne et une centrale nucléaire flottante est tout simplement un moyen trop risqué et trop coûteux de produire de l'électricité".