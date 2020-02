Les Pays-Bas inventent des solutions contre la montée des eaux

La montée des eaux est un phénomène naturel inexorable. Les Pays-Bas sont confrontés depuis très longtemps à cette problématique. Rotterdam, la capitale économique, est le point le plus bas du pays. La ville se trouve à six mètres en dessous du niveau de la mer comme un quart du territoire. Alors, comment les Néérlandais se sont-ils adaptés ?



