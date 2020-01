Les sapins de Noël recyclés pour ralentir l'érosion des dunes à Arcachon

Depuis quelques années à Arcachon, au lieu de jeter les sapins de Noël, on les met sur les hauteurs des plages. Méthodiquement alignés, ces arbres vont servir de rempart pour ralentir l'érosion des dunes. Comme la ville de La Teste-de-Buch, plusieurs autres communes du littoral utilisent désormais cette technique pour protéger les plages face à l'océan.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.