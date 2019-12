VIDÉO - Ces 71 nouvelles espèces découvertes en 2019

Parmi elles, 17 poissons, deux raies, 4 anguilles, 6 limaces de mer, 15 geckos, 3 scinques, 2 lézards, 5 arachnides, 3 fourmis, deux guêpes, 8 plantes à fleurs, deux mousses et deux coraux. Plus d'une douzaine de scientifiques de l'Académie, ainsi que de nombreux collaborateurs internationaux, ont participé à leur découverte.

Non, l'année 2019 ne nous aura pas réservé que des mauvaises surprises en matière d'environnement. Le 5 décembre, l'Académie des sciences de Californie a annoncé la découverte, lors des douze derniers mois, de 71 espèces d'animaux et de végétaux sur les cinq continents et dans les trois océans.

"Malgré des décennies à parcourir inlassablement certains des endroits les plus familiers et les plus reculés de la Terre", explique dans un communiqué l'une des scientifiques de l'Académie des sciences de Californie, "les spécialistes de la biodiversité estiment que plus de 90% des espèces restent encore inconnues."

Sur les plus de 105.000 espèces connues, 28.000 sont menacées, rapporte l'Union internationale pour la conservation de la nature. Parmi celles menacées d'extinction figurent 40% des amphibiens, 34% des conifères, 33% des coraux constructeurs de récifs, 30% des requins et des raies, 14% des oiseaux et 25% des mammifères. La France fait partie des dix pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées.