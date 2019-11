Lieutenant-colonel Francis Comas :"On est dans une phase de retour à la normale, de nettoyage et d'appui aux sinistrés"

À la suite des inondations dans le Sud-Ouest, les sinistrés ont été évacués dans des zones sécurisées. Les sapeurs-pompiers vont désormais se focaliser sur la protection des biens et de l'environnement. Cette tâche consiste notamment au pompage de l'eau et à la reconnaissance des zones encore inondées. Selon le lieutenant-colonel Francis Comas, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, cela peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. D'ailleurs, ils ne pourront pas intervenir partout en même temps.



