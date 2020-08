Marée noire à l’île Maurice : la France envoie des experts et du matériel

Depuis la fin du mois de juillet, des hydrocarbures s’écoulent d’un bateau échoué sur un récif au Sud-Est de l’île Maurice. Il voyageait à vide mais transportait 200 tonnes de diesel et 3 800 tonnes d’huile lourde qui pourraient totalement se déverser. Pour tenter de contenir la marée noire, plusieurs opérations de nettoyage et de pompage sont en cours. Jusque-là, il est impossible de l’endiguer et les autorités sont très inquiètes. Sur l’île, le matériel n’est pas suffisant pour faire face à la crise. La France vient donc d’envoyer des experts et des équipements depuis l’Île de la Réunion, pour venir à bout de cette marée noire.



