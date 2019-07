VIDÉO - "Larmes bleues" : après la canicule, l'eau de la Mer du Nord devient fluorescente

Outre le fait d'être splendide et potentiellement signe de pollution, cette minuscule créature est-elle dangereuse? Pas d’inquiétude, elle est inoffensive pour l’homme. Mais cet événement peut cependant avoir des répercussions sur la faune marine. Car les Noctiluca scintillans libèrent des substances toxiques et s’accaparent tout l’oxygène présent dans l’eau. Ainsi, un océanographe de l'Université de Floride du Sud expliquait à LiveScience que si "les gens pensent que ce phénomène est romantique et magnifique à regarder de nuit", il est en fait "toxique". Si le littoral est aussi fascinant que ces créatures, leur présence est donc un très mauvais signe.