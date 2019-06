VIDÉO - Canicule : existe-t-il des solutions pour que les logements restent au frais ?

C’est l’idée de Meteodyn, une entreprise qui a développé un logiciel de cartographie des vents en milieu urbain, pour profiter des flux d’air afin de refroidir naturellement l’intérieur des bâtiments. "Pour cela, il faut orienter les habitations de manière à ce que les vents les plus intéressants soient traversants, et prévoir des ouvertures représentant au moins 20% de la façade soumise au vent", expose Guillaume Caniot, expert climatologie urbaine chez Meteodyn. Cette extraction d’air froid est un système passif, qui ne nécessite pas de système de récupération d’énergie. Bien évidemment, cela dépend des régions, un vent devient potentiellement intéressant à partir de 4m/seconde à l’extérieur, et nécessite d’être régulier. Néanmoins, la technique fait ses preuves : "Nous estimons qu’un vent entrant d’une vitesse d’un mètre par seconde représente une température ressentie de - 1 degré" explique-t-il.





Cela implique aussi des choix dans la distribution interne. "On fait de moins en moins de logements traversants et on met des climatiseurs à la place", regrette Amandine Crambes. L’objectif futur pour profiter de ces techniques est de maximiser la circulation d’air dans chaque logement, mais aussi à l’intérieur de tout le bâtiment.