VIDÉO - Inondations : dans le Var, Roquebrune-sur-Argens coupée du monde

Après plus de douze heures de pluie, Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, se retrouve sous l'eau. Pompiers et gendarmes sont sur le terrain pour sécuriser les riverains. Une dizaine de sinistrés ont été regroupés dans une salle municipale, d'autres y sont venus d'eux-mêmes par peur. Outre le niveau du fleuve Argens qui est monté à plus de 3,5 mètres, l'on craint une crue historique dans la ville. Celle-ci se retrouve d'ailleurs coupée du reste du monde.

Le département du Var mais également celui des Alpes-Maritimes ont été placés - fait rarissime - en vigilance rouge en raison de ce risque d'inondation. Le préfet a appelé les habitants à différer leurs déplacements. IL est tombé l'équivalent de 2 mois de pluie en 24 heures sur ces départements sur des sols déjà saturés en eau.