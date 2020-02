MissionTerresAustrales (2/6) : l'île aux Cochons, paradis des manchots

Archipel de Crozet et des Kerguelen, île de Saint-Paul, île d’Amsterdam : les Terres et Mers Australes, perdues dans le sud de l’Océan Indien, entre l'Afrique et l'Antarctique, sont classées depuis peu au patrimoine mondial de l'Unesco. Fin 2019, une équipe de TF1 a pu se rendre sur ces territoires inhabités où la France entretient sa présence avec des équipes de chercheurs, de techniciens et de volontaires en service civique qui se relaient sur place. Au programme notamment : 50 millions d’oiseaux de mer, des éléphants de mer par dizaines de milliers, des terres presque vierges où l’impact de l’homme reste faible.

Deuxième étape : l'archipel de Crozet, précisément l'île aux Cochons. Sur cette réserve intégrale, il n'y a aucun chemin, sinon celui des manchots. L'un des objectifs de ce voyage est notamment de comprendre la chute des effectifs des colonies de manchots royaux.