MissionTerresAustrales (5/6) : Amsterdam, l'île aux otaries

Archipel de Crozet et des Kerguelen, île de Saint-Paul, île d’Amsterdam : les Terres et Mers Australes, perdues dans le sud de l’Océan Indien, entre l'Afrique et l'Antarctique, sont classées depuis peu au patrimoine mondial de l'Unesco. Fin 2019, une équipe de TF1 a pu se rendre sur ces territoires inhabités où la France entretient sa présence avec des équipes de chercheurs, de techniciens et de volontaires en service civique qui se relaient sur place.

Dans le port d'Amsterdam, il n'y a pas de marin qui chante mais des otaries qui crient. Et des otaries, le district d’Amsterdam en recense des milliers. C'est même devenu son emblème. Dans ces contrées plus tropicales, les pachydermiques éléphants de mer de Crozet et des Kerguelen ont en effet laissé la place à leurs cousines otaries.

En arrivant à Amsterdam en fin d'après-midi, notre première sortie de la base, c'est pour descendre à la cale. Cette pente bétonnée qui recevait les bateaux n'est plus utilisée. Mais elle s'est transformée en terrasse, où se prélassent des dizaines d'otaries. Ces animaux qui semblent beaucoup plus pacifiques que les éléphants de mer sont en réalité beaucoup plus agressifs. Dès que l'on s'approche à moins de 2 mètres, elles se mettent à grogner et à montrer les dents. Et si on se rapproche trop, elles sont prêtes à attaquer. Plusieurs accidents se ainsi sont déjà produits. Le dernier remonte à 2014 quand un hivernant s’était fait mordre à la main. Aussi, dès que l'on quitte la base Martin de Viviès, il faut se munir d'un bâton pour se protéger, au cas où... Et le stock de bâtons est conséquent.