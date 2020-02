VIDÉO - Avec le réchauffement climatique, Saint-Nazaire risque de se retrouver les pieds dans l’eau

À Saint-Nazaire, les chantiers navals et le port ne cessent d'embaucher. Cette dynamique pourrait être stoppée net par la hausse du niveau de la mer. Certains industriels pensent déjà à déplacer leurs usines. Et pour cause, la zone inondable actuelle reconnue par la préfecture deviendrait beaucoup plus vaste selon des chercheurs qui ont anticipé les effets du réchauffement climatique sur la ville de Loire-Atlantique. D'ici la fin du siècle, elle toucherait la moitié de Saint-Nazaire, ainsi que les villes environnantes.