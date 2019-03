VIDÉO - Naufrage du Grande America : les images de la nappe d'hydrocarbures vue du ciel

Les départements de Gironde et de Charente-Maritime ont donc placé leurs services en "phase de pré-alerte", pour anticiper la possible pollution des côtes par la nappe d'hydrocarbures échappée du navire italien Grande America, qui a sombré au large de La Rochelle et qui repose désormais à 4600 mètres de fond.





A son bord, 365 conteneurs, dont 45 répertoriés comme "contenant des matières dangereuses" et 2200 tonnes de fioul lourd dans ses soutes, le type de matière qui s'accroche à la surface de la mer et est le plus susceptible de former des galettes sur les plages. Autant dire que l'épave et le liquide qui s'en échapperait sont surveillés de très près et non sans inquiétude par les autorités.





"Selon nos prévisions, des fragments pourraient atteindre certaines zones des côtes de Nouvelle-Aquitaine d'ici dimanche ou lundi, du fait d'une météo particulièrement défavorable, qui risque par ailleurs de rendre plus délicates les opérations de dépollution en mer", a déclaré dans un communiqué dans la nuit de mercredi à jeudi le ministre de l'Ecologie, François de Rugy.