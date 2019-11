New Delhi : 20 millions d'habitants au bord de l'asphyxie

Placée dans une épaisse fumée grise, New Delhi suffoque. Les grandes avenues de la ville sont vides, et les monuments disparaissent. Le gouvernement a beau imposer une circulation alternée, mais rien n'y fait, l'air est irrespirable. C'est la troisième année consécutive que le pays connait ce phénomène, il faut y ajouter la pollution chimique du fleuve qui traverse la capitale indienne.



