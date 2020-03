VIDÉO - Nouvelle éruption du volcan Merapi en Indonésie : les cendres projetées à 6000 m

C’est l’un des volcans les plus actifs au monde. Le volcan indonésien Merapi situé à 2900 mètres d’altitude est à nouveau entré en éruption mardi. Les habitants ont entendu pendant plus de cinq minutes un bruit de tonnerre alors que les nuages de fumée s’élevaient au-dessus du volcan au loin. Sur un rayon de dix kilomètres, les localités environnantes ont alors reçu une pluie de cendres mêlée de sable, haute de 6000 mètres et projetée depuis le cratère bouillonnant.

Les autorités ont distribué aux habitants des centaines de masques de protection sans pour autant évacuer la zone ni leur interdire les activités habituelles. Mais le centre des risques volcaniques et géologiques a imposé aux Javanais de ne pas s’approcher du Merapi à moins de 3km, en prévention des coulées de lave ou nuées de gaz ardent et par crainte de projections de cendres et de roches.