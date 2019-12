Nouvelle-Zélande : au moins cinq morts et une trentaine de blessés dans l'éruption d'un volcan

L'éruption du volcan de White Island a pris par surprise les touristes. La police fait état d'un bilan provisoire de cinq morts et d'une trentaine de blessés, dont certains gravement. Ils ont été évacués vers les hôpitaux les plus proches. Sur les cinquante personnes qui visitaient l'île, huit sont toujours portées disparues.



