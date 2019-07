La raie manta peut-elle vraiment “demander de l’aide” à un humain ?

Les images sont incroyables et ont été partagées de nombreuses fois. En Australie, au fond de l'Océan Indien, une raie manta d'une envergure de trois mètres s'est approchée d'un groupe de plongeurs, elle aurait "demandé de l'aide" à l'un d'entre eux, qui lui a retiré les hameçons coincés sous l'un de ses yeux. Une fois délivré, le poisson est reparti. Je guide souvent des plongeurs équipés d'un tuba dans cette zone et c'est comme si elle m'avait reconnu et avait compté sur moi pour lui venir en aide", a déclaré à la BBC le plongeur qui l'a secouru.





Mais pouvons-nous réellement dire que l'animal, doté d'une grande intelligence (c'est le poisson au plus gros cerveau), cherchait l'aide des plongeurs ? Françoise Gaill est biologiste au CNRS et spécialiste des écosystèmes profonds océaniques et elle a répondu à la question.