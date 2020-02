Polémique autour de la construction du parc éolien au pied de la montagne Sainte-Victoire

Le projet de construction de 22 éoliennes au pied de la Sainte-Victoire, la montagne la plus célèbre de la Provence, est très controversé. De nombreux habitants sont contre ces travaux qui vont ruiner le paysage emblématique de la région. Certaines associations craignent également un impact catastrophique sur la faune et la flore. Les habitants des villages voisins, eux, sont partagés avec ceux qui soulignent l'intérêt d'une nouvelle source d'énergie dans une région déficitaire en électricité.



