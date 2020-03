Pourquoi des dauphins s’échouent-ils par centaines sur nos côtes ?

Dans le Golfe de Gascogne, leur nombre a été multiplié par dix. Des accidents, principalement liés à des captures dans les filets de pêche. Ils ont pris l'habitude de s'approcher de plus en plus des côtes, et surtout de chasser directement dans les filets des pêcheurs. Selon les chercheurs, plus de 10 000 dauphins auraient été capturé accidentellement en 2019. Alors, comment l'éviter ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.