Pourquoi frelons et guêpes sont aussi nombreux (et pour encore plusieurs semaines)

Ils sont partout. À nos tables de jardin, dans les cafés, les restaurants, à la ville comme à la campagne. Frelons et guêpes nous ont accompagnés tout l’été. Et pour cause, cette année, ces insectes sont cinq fois plus nombreux que les précédentes selon les estimations des spécialistes. Mais il va falloir s’y habituer puisque cela risque de se reproduire régulièrement à l’avenir. Comme l’assure Quentin Rome, entomologiste au Muséum national d’histoire naturelle de Paris, "avec le réchauffement climatique, cela ne va faire que s’aggraver". Il faudra donc s’attendre à "des densités de population plus importantes" de guêpes et de frelons dans les années à venir.

Pour celle en cours, explique le chercheur dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "le climat a été plutôt stable et plutôt doux cet hiver. Il ne faut pas qu’il y ait de refroidissement ou de réchauffement important pendant l’hiver, et c’est typiquement ce qu’on a eu". Une température qui favorise donc la prolifération et la résistance des guêpes et des frelons. Au point que cette année d'après l’entomologiste, les guêpes pourraient survivre jusqu’à octobre, et les frelons jusqu’à décembre.