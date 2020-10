Propriétaires de leur île, ils se donnent pour mission de la protéger

Bernard Pallard est l'heureux propriétaire de l'ile Créizic (Côtes-d'Armor), un petit coin de paradis dans les eaux claires du golfe du Morbihan. Cet ancien géologue et son épouse Catherine partagent leur temps entre leur maison nantaise et leur refuge du Morbihan. Créizic appartient à la famille Pallard depuis six générations. De ce lopin de terre, ils vont faire surgir en quelques décennies quatre prairies, constituer avec méthode un ilot de biodiversité. "On est cerné par le beau, tout le temps, il y a toujours des scènes invraisemblables selon la marée, le vent et les jours", a évoqué Bernard. Ces images cartes postales font des iles privées des biens rares et convoitées. Roselyne Bothorel, directrice de l'agence immobilière "Demeures du Littoral" en sait quelque chose puisqu'elle en a vendu cinq. Elle compte encore un petit bijou à son catalogue, Le Roc'h ar Hon (Côtes-d'Armor).



Nous avons aussi rencontré Jean-Marie Tassy, propriétaire de l'ile d'Aval, un patrimoine naturel et historique. Depuis le mois d'aout dernier, ses rêves de robinsonnade se sont concrétisés sur cette ile au large des Côtes-d'Armor. Pour cet entrepreneur, "les iles c'est le rêve, le voyage imaginaire...". Lui et son architecte savent que même sur une ile privée, il faut composer avec une législation stricte notamment avec la loi littorale. Il n'exclut pas d'ouvrir un jour l'ile au public de manière ponctuelle. Comme d'autres propriétaires, Jean-Marie Tassy aimerait relever le défi : partager le lieu tout en veillant à la préservation de ce patrimoine d'exception.



