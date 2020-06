VIDÉO - Que faire de vos paires de chaussures et que deviennent-elle ?

RECYCLAGE - Si vous avez récemment fait du tri dans votre placard, il est possible que vous ayez des paires de chaussures dont vous ne souhaitez plus. Comment s'en débarrasser sans qu'elles ne finissent à l'incinérateur ? Est-il possible de les recycler ? Explications.

Si vous avez, comme de nombreuses personnes durant le confinement, décidé de faire le tri dans vos placards, il est possible que vous ayez trouvé quelques paires de chaussures usées ou démodées, devenues trop petites ou plus vraiment à vôtre goût. Si vous ne savez pas quoi en faire, où les jeter et comment adopter une démarche éco-responsable, voici quelques pistes qui vous aideront à vous en débarrasser sans trop de dégâts pour l’environnement.

En France, 9 paires sur 10, finissent dans nos déchets ménagers et donc à l'incinérateur. Une gestion des déchets qui n'est pas sans conséquence pour l'environnement : certaines particules finissent dans l'air et le cuir pollue les sols. Autant dire que la solution n'est pas la plus éco-responsable. Une autre solution s'offre à vous : les déposer dans une benne spéciale, "Le Relais". Ces bennes sont vidées chaque semaine et vos paires partent dans un centre de tri. Dans ces centres, six tonnes de chaussures sont triées chaque jour. Hervé Parent, employé dans l'un de ces centres à Ploisy (Aisne), a la charge de les trier et les mettre dans des bacs spéciaux à destination de différents coins du monde : Pakistan, Afrique, pays de l'Est, en fonction des besoins et des affinités de chaque territoires. En effet, dans ces centres, 80% des chaussures partent à l'export. Celles qui sont en très bon état ou encore dans leurs boîtes d'origine seront revendues en France, dans des boutiques d'occasion. Dans ces boutiques, "ces chaussures quasiment neuves seront revendues cinq fois moins chères", explique Emmanuel Pilloy, responsable de ce centre.

Et si vous avez la fibre écolo et que le recyclage vous tente, il est tout à fait possible de les recycler. Le choix sera vite fait, puisque seules quelques marques ont adopté cette méthode. En Normandie, chez Caruus, on crée des chaussures qui auront une seconde vie très utile : la semelle devient du macadam, la tige, un isolant qui pourra être utilisé dans l'industrie du bâtiment. Le cuir, lui, pourrait être transformé en isolant phonique et le caoutchouc... en tapis.

La rédaction de LCI