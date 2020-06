Quels ont été les effets du déconfinement pour la nature ?

Après le confinement, les espaces verts accueillent désormais des plantes dites "indésirables", et pourtant, essentielles à la biodiversité et au bonheur des insectes. La faune a, elle aussi, gagné du terrain. Mais le retour des hommes inquiètent surtout les associations de protection animale, car sur le littoral atlantique, les oiseaux ont niché dans des endroits inhabituels, parfois au milieu de la plage.



