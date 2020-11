Réchauffement climatique : l'aventure de Sophie Simonin et Tobias Carter au Groenland

Sophie Simonin et Tobias Carter reviennent de quatre mois d'expédition au Groenland, intitulée "Uno Mondo". Ils ne sont pas des explorateurs, mais ont pu bénéficier de soutiens scientifiques et financiers. Le couple a voulu voir de près le réchauffement climatique afin de comprendre et témoigner à leur tour.



Les calottes glaciaires n'ont jamais perdu autant de surfaces qu'en 2020. Le Groenland rétrécit depuis près de 20 ans et participe à la montée des eaux. L'équipage français a installé des stations météo et a largué des bouées dérivantes. Il a aussi réalisé des centaines de prélèvements pour continuer de mesurer ce que les pêcheurs constatent déjà.



Avec la fonte des glaciers, la terre et le sous-sol du Groenland se découvrent. Uranium, fer, zinc... ce pays est plus que jamais au centre de toutes les convoitises. Ses 56 000 habitants vivent déjà les changements climatiques tandis que le reste du monde commence à les percevoir et que les jeunes générations grandissent avec eux. C'est à ces dernières que Sophie et Tobias souhaitent s'adresser.