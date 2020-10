Réchauffement climatique : voici, en 3D, à quoi ressembleront nos champs en 2050

Dans les Hauts-de-France, où le blé domine aujourd'hui largement, dans 30 ans, les champs pourraient être recouverts de maïs, céréale qui résiste mieux à la chaleur. A l'autre bout de la France, en Corse, si l'on développe l'irrigation, on pourrait voir pousser de plus grandes quantités d'oranges, de citrons verts ou même d'avocats. Et, plus surprenant, le sol pourrait accueillir des manguiers, qui poussent aujourd'hui plutôt en Inde, en Chine ou dans le Sud de l'Espagne. Des mangues corses, vous imaginez !?

Certaines régions seront donc gagnantes en accueillant de nouveaux fruits. Alors pour ne pas être perdantes, les autres vont aussi devoir s'adapter, par exemple en mélangeant les espèces. Aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, une seule espèce est cultivée sur toute la parcelle. Mais en 2050, on pourrait voir 3 cultures simultanément sur la même zone, les unes protégeant les autres.