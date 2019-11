Rennes : les terrasses chauffées bientôt interdites ?

À Rennes, les terrasses chauffées seront interdites à partir du 1er janvier 2020. Chauffage, brumisation, mobiliers publicitaires... Dans cinq semaines, ils ne seront plus autorisés sur les terrasses des restaurants de la ville. L'accueil est globalement favorable, mais pour certains établissements cette mesure pose problème. Ils l'estiment trop radicale, mais la mairie assume.



