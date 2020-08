Sécheresse : les agriculteurs réutilisent des eaux usées traitées pour irriguer les cultures

Pour faire face à la sécheresse, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers les eaux usées. Elles ne sont pas encore suffisamment utilisées dans notre pays, contrairement à de nombreux autres pays européens. Mais cette tendance est en train de changer. De plus, le gouvernement entend multiplier par trois le volume d'eaux usées utilisé d'ici cinq ans.



