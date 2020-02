VIDÉO - Seine-Saint-Denis : à La Courneuve, ils recyclent les conteneurs maritimes en potagers connectés

Des conteneurs maritimes transformés en potager ? Des produits qui poussent sans pesticides et dont la livraison se fait presque sans transport ? C'est ce que propose la start-up Agricool, qui a inauguré la semaine dernière sa première ferme urbaine grandeur nature à La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Composée de dix conteneurs connectés, elle se spécialise dans la culture verticale de fraises, d'herbes aromatiques et de salades. La ferme est installée à La Courneuve, en lieu et place d'une ancienne cité, mise à disposition par la mairie pour un loyer symbolique, en face d'une voie ferrée.

Après "quatre ans de recherche et développement, nous avons désormais fait la preuve que notre modèle est fiable, nous avons fait baisser nos coûts de production de 30% et nous gagnons de l'argent", se réjouit Guillaume Fourdinier, cofondateur de l'entreprise. Ce système de production repose sur des mini-climats optimisés, recréés et contrôlés à l'intérieur de chaque conteneur de transport maritime qui trouve ainsi une deuxième vie. Humidité, température, gaz carbonique, dosage et temps de lumière sont contrôlés par des ordinateurs centralisés dans un des conteneurs. Les plantes poussent verticalement en face de panneaux de lampes LED grâce à des nutriments dans les racines, sans pesticides de synthèse, sans terre ni soleil, mais tout près des lieux de consommation, ce qui permet d'éviter le transport.