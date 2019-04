VIDÉO - Seychelles : pour défendre la planète, le président de l'archipel tient un discours depuis le fond de l'océan

L'initiative se veut symbolique. Depuis un submersible, par plus de 120 mètres de profondeur dans l'océan Indien, le président des Seychelles, Danny Faure, a plaidé dimanche en faveur de la protection des océans, estimant que l'humanité "est à cours d'excuses et de temps". Très engagé dans la défense de l'environnement, il avait pris place pour l'occasion à bord du navire Ocean Zephyr de la mission scientifique "Nekton Deep Ocean Exploration", qui effectue des recherches à plus de 500 mètres sous l'eau.





"Ce problème est plus grave que tout et nous ne pouvons pas attendre que la prochaine génération le résolve", a-t-il déclaré, sous les eaux, selon un communiqué de la présidence. A cette profondeur a-t-il ajouté, il pouvait voir "non seulement l'incroyable beauté de notre océan, mais aussi la nécessité urgente de la conserver." Et le chef de l'Etat de conclure : "C'est un moment historique pour mon pays, les Seychelles".