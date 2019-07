VIDÉO - 7000 spécimens ajoutés à la liste rouge des espèces menacées d'extinction

Parmi les nouvelles espèces animales en danger : le singe de Roloway, le mangabey à coiffe rouge, l’escargot écailleux, la raie-guitare géante, ou encore le poisson-lanterne. Selon l'IUCN, les poissons d'eau douce connaissent notamment un "déclin silencieux", comme par exemple au Japon et au Mexique, où respectivement "plus de la moitié" et "plus d'un tiers" d'entre eux sont menacés d'extinction.





"Cette mise à jour de la Liste rouge confirme les conclusions du récent rapport de l'IBPES (le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité, ndlr) : la nature décline à une vitesse sans précédent dans l'histoire humaine", complète Jane Smart, de l'UICN. Ce rapport, présenté en mai, avait révélé qu'un million d'espèces sont menacées d'extinction à cause des activités humaines.