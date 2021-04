Suppression des vols intérieurs : vraiment utile ?

Supprimer des vols intérieurs quand on peut prendre le train, l’idée est certes écologique, mais pas forcément très appréciée par ces voyageurs à l’aéroport d’Orly. Pourtant, selon l’UFC-Que Choisir, l’avion émet 70 fois plus de gaz à effet de serre que le TGV. C’est pour cela que la convention citoyenne a proposé d’interdire l’avion quand le même trajet en train est inférieur à quatre heures.

Au départ, 18 lignes étaient concernées. Quelques mois plus tard, seules cinq lignes seront finalement supprimées car le gouvernement a baissé le seuil à deux heures trente de train, et non plus quatre heures. Mathieu Escot, directeur adjoint de l’action politique en charge des études et du lobby chez UFC-Que Choisir, précise : “En réalité, les faits ne seraient que d’un ordre de 3% de réduction des émissions des vols intérieurs en France. Autant vous dire, l’épaisseur des papiers de cigarettes, ça ne changera rien à la situation climatique”. Mais la question est aussi économique. Ces compagnies aériennes, ces aéroports, ils emploient du monde, créent de l’activité. Sur une ligne comme Paris-Bordeaux, Air France et SNCF mènent une guerre des prix.