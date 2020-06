Tortues exotiques : elles nous envahissent

Les tortues exotiques sont craquantes quand on les achète en animalerie. Mais quand elles deviennent adultes, elles sont agressives pour l’homme et redoutables pour les autres espèces, surtout quand elles sont relâchées dans la nature. Il est donc nécessaire de se renseigner, mais aussi d’anticiper avant tout achat, car une tortue peut vivre jusqu’à 100 ans en captivité. Chaque année, le Refuge des tortues de Bessières (Haute-Garonne) recueille 400 reptiles qui sont abandonnées. Pour son fondateur, il est urgent de faire évoluer la réglementation, car certains les relâchent directement dans la nature. Elles deviennent alors des espèces invasives. D’après un naturiste, les cistudes sont en voie de disparition. Ces tortues locales sont menacées par la tortue de Floride, une espèce qui s’est adaptée aux étangs français. A noter que relâcher ces reptiles dans la nature est une pratique illégale. Leurs propriétaires risquent jusqu’à trois ans de prison et 150 000 euros d’amende.



