Typhon Hagibis au Japon : des sacs de déchets nucléaires de Fukushima emportés dans une rivière

DISPARUS - Des sacs de déchets produits par les travaux de décontamination liés à l’accident nucléaire de Fukushima ont été emportés dans une rivière à cause des pluies torrentielles causées par le typhon Hagibis. Leur nombre est inconnu pour l'heure.

Le typhon Hagibis laisse derrière lui des dizaines de morts et des paysages dévastés à l'est du Japon. Il entraîne également des complications imprévues, car les crues provoquées par les pluies torrentielles ont emporté des sacs de déchets nucléaires issus du chantier de décontamination de Fukushima.

Les responsables indiquent avoir effectué des recherches sur 500 mètres et disent avoir retrouvé six sacs, avec leur contenu intact, poursuit la NHK. Ils précisent que ces sacs, qui "pèsent entre plusieurs centaines de kilos et une tonne", "contiennent de l'herbe et des débris de bois qui avaient été retirés lors des travaux de décontamination". Ils affirment enfin selon le média public que ces sacs "auront peu d'impact sur l'environnement, même s’ils ont été relâchés dans la rivière".

Selon le site d'information Asahi, 2 667 sacs de ce type étaient stockés dans la zone, située à 100 mètres de la rivière. La municipalité confirme qu'il y a d'autres sacs perdus que les six qui ont été retrouvés. La centrale de Fukushima Daiichi, où s'est produit l'accident nucléaire de 2011, n'a en revanche pas connu d'anomalie majeure, selon la NHK.