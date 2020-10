Un girafon tant attendu en Moselle : 1,75 mètre à la naissance !

En Lorraine, au zoo d'Amnéville, un girafon d'une espèce très rare est né la semaine dernière. C'est une première pour l'établissement en trente ans d'existence. Un moment magique, émouvant pour les soigneurs, qui sont aux petits soins. Cette naissance est également essentielle pour la recherche en biodiversité. Dans l'Hexagone, on compte moins de cinq naissances de bébés girafes par an.



