Un laboratoire grandeur nature pour cultiver sans pesticides

Dans la Drôme, les chercheurs ont créé le verger du futur, des cercles concentriques vus du ciel qui rappellent une oeuvre d'art en pleine nature. Mais derrière ce laboratoire à ciel ouvert, les agronomes se sont lancés un défi : cultiver des fruits sans utiliser aucun pesticide. Avoir un verger circulaire permet de limiter l'interface avec l'extérieur de la parcelle et permet de tromper les insectes ravageurs.



