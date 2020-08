Un mystérieux "poisson mordeur" sévit sur les plages de la Côte d'Azur

Pour autant, la prudence reste de mise. Pas plus tard que ce week-end, les sauveteurs ont dû soigner une quinzaine de morsures sur plusieurs postes de secours entre Antibes et Golfe Juan. Des blessures qui restent toutefois superficielles et se soignent rapidement. "On désinfecte la plaie et c'est tout", explique Léa André, sauveteuse sur la plage d'Antibes. "Après, on leur conseille de ne pas retourner à l'eau, et de ne pas s'exposer au soleil", poursuit-elle.