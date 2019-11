Un nouveau parc national en Bourgogne

Le tout nouveau parc du pays se trouve entre la Haute-Marne et la Côte-d'Or. D'une superficie de 240 000 hectares, il est essentiellement recouvert de forêt. Protéger cette nature est le coeur de ce projet, au point qu'une zone sera totalement fermée à l'homme. Avec le classement au parc national, plus de 200 000 visiteurs par an sont attendus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.